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Ковальчук очолив селекційну службу Чорноморця

Сьогодні 19:24 131 0
Експівзахисник одеситів повернувся до клубу
Ковальчук очолив селекційну службу Чорноморця
#Чорноморець

Джерело - Tribuna.com.

Колишній півзахисник Чорноморця Кирило Ковальчук очолив селекційну службу одеситів.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

"Селекціонер - це коли фраза "А можна всіх подивитися?" - суто по роботі", - йдеться у дописі.

Ковальчук розвиватиме роботу академії Чорноморця та шукатиме перспективних українських гравців.

36-річний колишній футболіст грав за моряків у 2011-2014 рр. Він завершив кар’єру у лютому 2020 року та зайнявся бізнесом, зокрема відкрив ресторан під Одесою.

Нагадаємо Політило повернувся у Чорноморець.

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