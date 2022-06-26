Ковальчук очолив селекційну службу Чорноморця

Експівзахисник одеситів повернувся до клубу

Колишній півзахисник Чорноморця Кирило Ковальчук очолив селекційну службу одеситів.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

"Селекціонер - це коли фраза "А можна всіх подивитися?" - суто по роботі", - йдеться у дописі.

Ковальчук розвиватиме роботу академії Чорноморця та шукатиме перспективних українських гравців.

36-річний колишній футболіст грав за моряків у 2011-2014 рр. Він завершив кар’єру у лютому 2020 року та зайнявся бізнесом, зокрема відкрив ресторан під Одесою.

Нагадаємо Політило повернувся у Чорноморець.