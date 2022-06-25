Тоттенгем хоче орендувати захисника Барселони

Джерело - Чемпіон.
Захисник Барселони Клеман Лангле в літнє трансферне вікно може перебратися до АПЛ.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
У підписанні француза зацікавлений Тоттенгем. Лондонці розраховують взяти 27-річного футболіста в оренду.
На Лангле також претендуватиме Арсенал, Марсель, Порту та Ювентус. Послуги гравця пропонували шпорам ще на початку червня.
В минулому сезоні Лангле провів 21 матч у Ла-Лізі.
🔥 Tottenham want to sign France defender Clement Lenglet on loan from Barcelona.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 20, 2022
🇨🇵 ⚪#THFC 🔵#ForçaBarça pic.twitter.com/feRpIEVYAO