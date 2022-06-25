Тоттенгем хоче орендувати захисника Барселони

Послуги гравця пропонували шпорам ще на початку червня

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Клеман Лангле в літнє трансферне вікно може перебратися до АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

У підписанні француза зацікавлений Тоттенгем. Лондонці розраховують взяти 27-річного футболіста в оренду.

На Лангле також претендуватиме Арсенал, Марсель, Порту та Ювентус. Послуги гравця пропонували шпорам ще на початку червня.

В минулому сезоні Лангле провів 21 матч у Ла-Лізі.