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Тоттенгем хоче орендувати захисника Барселони

Сьогодні 22:55 62 0
Послуги гравця пропонували шпорам ще на початку червня
Тоттенгем хоче орендувати захисника Барселони
#Барселона, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Клеман Лангле в літнє трансферне вікно може перебратися до АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

У підписанні француза зацікавлений Тоттенгем. Лондонці розраховують взяти 27-річного футболіста в оренду.

На Лангле також претендуватиме Арсенал, Марсель, Порту та Ювентус. Послуги гравця пропонували шпорам ще на початку червня.

В минулому сезоні Лангле провів 21 матч у Ла-Лізі.

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