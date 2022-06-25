Манчестер Сіті повісив цінник на Стерлінга

На вінгера претендує Челсі

Манчестер Сіті бажає отримати за Рахіма Стерлінга 60-70 мільйонів євро.

Про це повідомляє The Telegraph.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг влітку може перейти до Челсі. Переговори між клубами вже розпочалися.

Перехід Стерлінга - особиста ініціатива головного тренера Челсі Томаса Тухеля, який особисто дзвонив гравцю та переконував його перейти.

У сезоні 2021/2022 на рахунку Стерлінга 17 голів та 9 асистів у 47 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Контракт 27-річного англійця розрахований до літа 2023 року.