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Чорноморець може підписати трьох гравців Прикарпаття

Сьогодні 20:25 94 0
Чорноморець може підписати трьох гравців Прикарпаття
#Прикарпаття, #Чорноморець

Джерело - Sport Arena.

Одеський Чорноморець влітку може підсилитися одразу декількома футболістами Прикарпаття.

Про це повідомляє Sport Arena.

В складі одеситів можуть опинитися півзахисник Назарій Воробчак та вінгер Богдан Оринчак. Також клуб УПЛ слідкує за хавбеком Владиславом Семотюком, яким ще цікавиться Кривбас.

22-річний Воробчак у минулому сезоні першої ліги відзначився 7 результативними діями у 22 матчах, 28-річний Оринчак провів 12 зустрічей, а на рахунку 21-річного Семотюка 2+2 у 22 іграх.

Нагадаємо Політило повернувся у Чорноморець.

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