Реал продовжить контракт з бразильським півзахисником

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Реала Родріго Гоес продовжить контракт з мадридським клубом.
Про це повідомляє AS.
Нова угода буде розрахована на 5 сезонів з можливістю продовження ще на рік. В ній буде прописана мінімальна сума відступних в 1 млрд євро.
Анчелотті сподівається, що до 8 липня, коли Реал розпочне підготовку до нового сезону, перспективи для всіх гравців будуть максимально зрозумілі.
У минулому сезоні Ла-Ліги 21-річний футболіст провів 33 матчі, в яких забив 4 голи і зробив 4 асисти.
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