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Реал продовжить контракт з бразильським півзахисником

Сьогодні 15:43 202 0
Родріго підпише нову угоду
Реал продовжить контракт з бразильським півзахисником
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Родріго, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Реала Родріго Гоес продовжить контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє AS. 

Нова угода буде розрахована на 5 сезонів з можливістю продовження ще на рік. В ній буде прописана мінімальна сума відступних в 1 млрд євро.

Анчелотті сподівається, що до 8 липня, коли Реал розпочне підготовку до нового сезону, перспективи для всіх гравців будуть максимально зрозумілі. 

У минулому сезоні Ла-Ліги 21-річний футболіст провів 33 матчі, в яких забив 4 голи і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, Реал цікавиться Сон Хин Міном.

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