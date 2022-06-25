Реал продовжить контракт з бразильським півзахисником

Родріго підпише нову угоду

Півзахисник Реала Родріго Гоес продовжить контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє AS.

Нова угода буде розрахована на 5 сезонів з можливістю продовження ще на рік. В ній буде прописана мінімальна сума відступних в 1 млрд євро.

Анчелотті сподівається, що до 8 липня, коли Реал розпочне підготовку до нового сезону, перспективи для всіх гравців будуть максимально зрозумілі.

У минулому сезоні Ла-Ліги 21-річний футболіст провів 33 матчі, в яких забив 4 голи і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, Реал цікавиться Сон Хин Міном.