Динамо зіграє благодійни матч з Янг Бойз

Матч відбудеться 5 липня

Динамо продовжує серію благодійних ігор під гаслом Play for Peace. Stop the War.

Про це повдіомляє пресслужба київського клубу.

Після поєдинків зі швейцарськими ФК Івердон Спорт (26 червня), Лозанна Спорт (29 червня) та Сьйоном (2 липня) підопічні Мірчі Луческу проведуть матч із ще одним представником цієї країни - Янг Бойз.

Матч відбудеться у вівторок, 5 липня, на арені Stade Universitaire Saint-Léonard у місті Фрібур. Початок о 19:30 за Києвом.

Раніше Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче.