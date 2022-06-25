Головне
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Вчора 13:14 617
Джошуа: Коли поб’ю Усика, то знову отримаю заслужену повагу
Вчора 10:31 559
Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар - ЗМІ
Вчора 08:10 808
Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС
23.06.2022 21:52 411
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
23.06.2022 12:36 830
Талант Динамо зацікавив європейські ТОП-клуби
23.06.2022 10:55 948
Трансфер Мудрика у Баєр може зірватися
23.06.2022 10:10 618
Клуб АПЛ готовий заплатити 12 млн євро за Довбика
23.06.2022 09:57 1299
Маліновський - автор найкращого голу Аталанти в сезоні
22.06.2022 21:57 1125
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче
22.06.2022 16:08 1746
Прямі трансляції

Динамо зіграє благодійни матч з Янг Бойз

Сьогодні 15:12 58 0
Матч відбудеться 5 липня
Динамо зіграє благодійни матч з Янг Бойз
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо продовжує серію благодійних ігор під гаслом Play for Peace. Stop the War.

Про це повдіомляє пресслужба київського клубу.

Після поєдинків зі швейцарськими ФК Івердон Спорт (26 червня), Лозанна Спорт (29 червня) та Сьйоном (2 липня) підопічні Мірчі Луческу проведуть матч із ще одним представником цієї країни - Янг Бойз.

Матч відбудеться у вівторок, 5 липня, на арені Stade Universitaire Saint-Léonard у місті Фрібур. Початок о 19:30 за Києвом.

Раніше Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО 2321
Ван Леувен очолить Зорю, - журналіст Ван Леувен очолить Зорю, - журналіст 689
АЕК може повернути Чигринського АЕК може повернути Чигринського 399
Шахтар планує повернути Зубкова Шахтар планує повернути Зубкова 564
УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені 693
Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами 616
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34066
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68745 5
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12534 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13180
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12928
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15820