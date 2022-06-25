Антоніо попрощався з Шахтарем

Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо попрощався з донецьким клубом.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Прощання ніколи не бувають легкими, але щоб один цикл почався, інший повинен закінчитися. Сьогодні я прощаюся з "Шахтарем". Я носив футболку цього клубу 3 роки, я просто маю подякувати йому за все. Ти – частина моєї історії.

Дякую всім, хто взяв участь у моїй подорожі. Також дякую українцям, які так добре мене прийняли. Тепер я відправлюся до нових випробувань, але не забуду все, що прожив з тобою. Дуже дякую", – написав Антоніо.