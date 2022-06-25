Антоніо попрощався з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо попрощався з донецьким клубом.
Про це футболіст розповів в Instagram.
"Прощання ніколи не бувають легкими, але щоб один цикл почався, інший повинен закінчитися. Сьогодні я прощаюся з "Шахтарем". Я носив футболку цього клубу 3 роки, я просто маю подякувати йому за все. Ти – частина моєї історії.
Дякую всім, хто взяв участь у моїй подорожі. Також дякую українцям, які так добре мене прийняли. Тепер я відправлюся до нових випробувань, але не забуду все, що прожив з тобою. Дуже дякую", – написав Антоніо.
Нагадаємо, бразилець переходить у Лаціо.
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