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Антоніо попрощався з Шахтарем

Сьогодні 13:55 127 0
Маркос Антоніо покинув Шахтар
Антоніо попрощався з Шахтарем
#Антоніо, #Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо попрощався з донецьким клубом.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Прощання ніколи не бувають легкими, але щоб один цикл почався, інший повинен закінчитися. Сьогодні я прощаюся з "Шахтарем". Я носив футболку цього клубу 3 роки, я просто маю подякувати йому за все. Ти – частина моєї історії.

Дякую всім, хто взяв участь у моїй подорожі. Також дякую українцям, які так добре мене прийняли. Тепер я відправлюся до нових випробувань, але не забуду все, що прожив з тобою. Дуже дякую", – написав Антоніо.

Нагадаємо, бразилець переходить у Лаціо.

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