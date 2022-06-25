Фенербахче може підписати форварда Реала

Маріано Діас може змінити клуб

Форвард Реала Маріано Діас зацікавив Фенербахче.

Про це повідомляє As.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті не розраховує на 28-річного домініканця з іспанським паспортом, іспанський клуб працює над трансфером футболіста.

Реал відкритий до всіх пропозицій по гравцю, але найбільшу зацікавленість проявляє саме команда з Туреччини.

Діас хоче заробляти 5 млн євро за сезон після сплати податків. Для турецького клубу це багато, вони пропонують 4 мільйони + бонуси.

У 9 матчах минулого сезону Ла-Ліги Діас забив 1 гол та зробив 1 асист. Контракт нападника з "вершковими" спливає через рік. Тransfermarkt оцінює його у 6 млн євро.

Раніше Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче.