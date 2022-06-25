Головне
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Вчора 13:14 617
Джошуа: Коли поб’ю Усика, то знову отримаю заслужену повагу
Вчора 10:31 559
Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар - ЗМІ
Вчора 08:10 808
Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС
23.06.2022 21:52 411
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
23.06.2022 12:36 830
Талант Динамо зацікавив європейські ТОП-клуби
23.06.2022 10:55 948
Трансфер Мудрика у Баєр може зірватися
23.06.2022 10:10 618
Клуб АПЛ готовий заплатити 12 млн євро за Довбика
23.06.2022 09:57 1299
Маліновський - автор найкращого голу Аталанти в сезоні
22.06.2022 21:57 1125
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче
22.06.2022 16:08 1746
Прямі трансляції

Фенербахче може підписати форварда Реала

Сьогодні 13:43 138 0
Маріано Діас може змінити клуб
Фенербахче може підписати форварда Реала
Фото - gettyimages
#Діас, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Фенербахче

Джерело - tribuna.com.

Форвард Реала Маріано Діас зацікавив Фенербахче.

Про це повідомляє As.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті не розраховує на 28-річного домініканця з іспанським паспортом, іспанський клуб працює над трансфером футболіста.

Реал відкритий до всіх пропозицій по гравцю, але найбільшу зацікавленість проявляє саме команда з Туреччини.

Діас хоче заробляти 5 млн євро за сезон після сплати податків. Для турецького клубу це багато, вони пропонують 4 мільйони + бонуси.

У 9 матчах минулого сезону Ла-Ліги Діас забив 1 гол та зробив 1 асист. Контракт нападника з "вершковими" спливає через рік. Тransfermarkt оцінює його у 6 млн євро.

Раніше Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче.

Коментарі ()
Популярне зараз
АЕК може повернути Чигринського АЕК може повернути Чигринського 399
Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами 610
Ван Леувен очолить Зорю, - журналіст Ван Леувен очолить Зорю, - журналіст 689
УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені УЄФА заборонила Шерифу проводити матчі на домашній арені 691
Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО 2320
Шахтар планує повернути Зубкова Шахтар планує повернути Зубкова 564
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 117013
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10031 3
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 222123 5
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8233
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6274
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4852 1