Серія А оголосила календар сезону 2022/23

Серія А стартує 14 серпня

Джерело - Чемпіон.

Визначився повний розклад наступного чемпіонату Італії.

Аталанта Руслана Маліновського у першому турі зіграє проти Сампдорії, а вже в другий ігровий день його Аталанта зустрінеться з чинним чемпіоном Міланом.

Міланські дербі заплановані на 5 тур (початок вересня) та 21 тур (початок лютого). Римські дербі Лаціо – Рома та дербі Італії Ювентус – Інтер перетинаються. Вони відбудуться в 13 турі (початок листопада) та 27 турі (середина березня).

ТОП-матчі Серії А у сезоні 2022/23: