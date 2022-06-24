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Серія А оголосила календар сезону 2022/23

Сьогодні 14:25 142 0
Серія А стартує 14 серпня
Серія А оголосила календар сезону 2022/23
#Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Визначився повний розклад наступного чемпіонату Італії. 

Аталанта Руслана Маліновського у першому турі зіграє проти Сампдорії, а вже в другий ігровий день його Аталанта зустрінеться з чинним чемпіоном Міланом. 

Міланські дербі заплановані на 5 тур (початок вересня) та 21 тур (початок лютого). Римські дербі Лаціо – Рома та дербі Італії Ювентус – Інтер перетинаються. Вони відбудуться в 13 турі (початок листопада) та 27 турі (середина березня).

ТОП-матчі Серії А у сезоні 2022/23:

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Публикация от Lega Serie A (@seriea)

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