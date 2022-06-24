Інтер готує трансфер найкращого захисника сезону Серії А

Інтер узгодив контракт з оборонцем

Центральний захисник Торіно Глейсон Бремер може продовжити кар'єру в Інтері.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Нерадзуррі" вже узгодили умови особистого контракту із 25-річним футболістом.

Бразильський центрбек, який був визнаний найкращим захисником Серії А за підсумками сезону, може підписати з новим клубом договір до 2027 року із заробітною платою 3 мільйони євро за сезон. При цьому, за інформацією джерела, домовленість із гравцем існувала ще з листопада минулого року.

Найближчими днями Інтер проведе переговори щодо трансферу футболіста з туринським клубом, який хоче отримати за свого захисника 35-40 мільйонів євро.

Минулого сезону Бремер провів у складі Торіно 33 матчі, в яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Мхітарян підписав контракт з Інтером.