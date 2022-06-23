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Палкін: Після 2014 року в Шахтарі думали, що досягли дна

Вчора 23:01 194 0
Генеральний директор "гірників" розповів про ситуацію в клубі
Палкін: Після 2014 року в Шахтарі думали, що досягли дна
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - The Athletic.

Донецький Шахтар щодня знаходиться в режимі виживання.

Про це розповів гендиректор клубу Сергій Палкін.

"Ми були успішні в результатах, кадровій політиці, скаутингу та в зароблянні грошей, навіть в складній ситуації. Ми залишили Донецьк в 2014 році. Потім у нас був ковід. Ми грали по всій Україні. Ми думали, що це були найгірші часи, і ми досягли дна. Але тепер ми ще глибше. Кожен день ми в режимі виживання", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Педріньйо близький до переходу в Атлетіко Мінейро.

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