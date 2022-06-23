Палкін: Після 2014 року в Шахтарі думали, що досягли дна

Донецький Шахтар щодня знаходиться в режимі виживання.

Про це розповів гендиректор клубу Сергій Палкін.

"Ми були успішні в результатах, кадровій політиці, скаутингу та в зароблянні грошей, навіть в складній ситуації. Ми залишили Донецьк в 2014 році. Потім у нас був ковід. Ми грали по всій Україні. Ми думали, що це були найгірші часи, і ми досягли дна. Але тепер ми ще глибше. Кожен день ми в режимі виживання", - сказав Палкін.