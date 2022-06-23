Джерело - The Guardian.
Німецький футбольний союз (DFB) дозволив трансгендерам, інтерсексуалам та небінарним персонам вибирати, за які команди грати - чоловічі чи жіночі.
Про це повідомляє The Guardian.
Правила набудуть чинності в наступному сезоні і будуть включені в регламент DFB для молодіжних змагань, футзалу та аматорського футболу.
Це сталося після заборони трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях минулої неділі та заборони Міжнародної ліги з регбі трансгендерним спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях серед жінок.
Ці правила перевіряються на місцевому рівні Берлінською федерацією з 2019 року.
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