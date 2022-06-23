Правила набудуть чинності в наступному сезоні

Джерело - The Guardian.

Німецький футбольний союз (DFB) дозволив трансгендерам, інтерсексуалам та небінарним персонам вибирати, за які команди грати - чоловічі чи жіночі.

Про це повідомляє The Guardian.

Правила набудуть чинності в наступному сезоні і будуть включені в регламент DFB для молодіжних змагань, футзалу та аматорського футболу.

Це сталося після заборони трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях минулої неділі та заборони Міжнародної ліги з регбі трансгендерним спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях серед жінок.

Ці правила перевіряються на місцевому рівні Берлінською федерацією з 2019 року.

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