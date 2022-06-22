Динамо вирушили на передсезонний збір

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо вирушила на перший передсезонний тренувальний збір, який команда проведе у Швейцарії.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Найближчі два дні проведе у Бухаресті, а звідти вирушить безпосередньо до Швейцарії, де і проходитиме збір. Протягом підготовчого періоду у динамівців заплановано проведення низки товариських поєдинків, перші суперники в яких уже відомі, усі вони – представники Швейцарії.
26 червня підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з ФК Івердон Спорт, який виступає у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Швейцарії – 1-й лізі або Challenge Лізі. 29 червня – з ФК Лозанна Спорт, яка в минулому чемпіонаті виступала у найвищому за рангом дивізіоні - Суперлізі Швейцарії, але за підсумками сезону понизилася у класі та тепер також гратиме у Challenge Лізі.
Усі матчі матимуть статус благодійних та пройдуть під гаслом Play for Peace. Stop the War.
Збір у Швейцарії Динамо розпочне у наступному складі, частина гравців приєднається до команди пізніше.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.