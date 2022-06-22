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Динамо вирушили на передсезонний збір

Сьогодні 12:53 81 0
Передсезонний збір команди відбудеться у Швейцарії
Динамо вирушили на передсезонний збір
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо вирушила на перший передсезонний тренувальний збір, який команда проведе у Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Найближчі два дні проведе у Бухаресті, а звідти вирушить безпосередньо до Швейцарії, де і проходитиме збір. Протягом підготовчого періоду у динамівців заплановано проведення низки товариських поєдинків, перші суперники в яких уже відомі, усі вони – представники Швейцарії.

26 червня підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з ФК Івердон Спорт, який виступає у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Швейцарії – 1-й лізі або Challenge Лізі. 29 червня – з ФК Лозанна Спорт, яка в минулому чемпіонаті виступала у найвищому за рангом дивізіоні - Суперлізі Швейцарії, але за підсумками сезону понизилася у класі та тепер також гратиме у Challenge Лізі.

Усі матчі матимуть статус благодійних та пройдуть під гаслом Play for Peace. Stop the War.

Збір у Швейцарії Динамо розпочне у наступному складі, частина гравців приєднається до команди пізніше.

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет.
Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш.
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик.
Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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