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Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті

Сьогодні 13:13 143 0
Маліновський залишиться в Аталанті на наступний сезон
Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський точно залишиться в італійському клубі на сезон 2022/23.

Про це повідомляє Calcio Atalanta.

Також не буде проданий хавбек Жеремі Бога.

Водночас клуб з Бергамо готовий продати Луїса Муріеля та Дувана Сапату. Ці потенційні трансфери залежать від того, кого підпише влітку Аталанта.

Муріель може залишити клуб, якщо клуб отримає хорошу пропозицію по ньому та підпише гравця на заміну.

Сапату готові продати за 15 мільйонів євро. Серед претендентів – Марсель.

Також повинен залишити команду Олексій Міранчук, але на нього поки що немає покупця.

Раніше Аталанта завершила трансфер Демірала.

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