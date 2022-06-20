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Гіггз залишив посаду головного тренера Уельсу

Вчора 23:40 158 0
Легенда Манчестер Юнайтед не хоче, щоб ситуація навколо його розгляду відволікала від збірної
Гіггз залишив посаду головного тренера Уельсу
#Раян Гіггз

Джерело - isport.ua.

Раян Гіггз залишає посаду головного тренера збірної Уельсу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Гіггз був усунений від роботи з національною командою (але при цьому не був звільнений) через звинувачення в контролюючій поведінці та домашньому насильстві щодо своєї колишньої дівчини Кейт Гревілл у період з серпня 2017 року до листопада 2020 року.

Валлійця звинувачують у нападі на пані Гревілл, заподіянні їй реальних тілесних ушкоджень, а також у звичайному нападі на її молодшу сестру Емму Гревілл у його будинку в Уорслі 1 листопада 2020 року. 8 серпня в Манчестері йому знову доведеться постати перед судом у справі про домашнє насильство.

Сам Гіггз відкинув усі звинувачення і не визнав себе винним у всіх пунктах звинувачення.

За його відсутності збірну Уельсу очолив Роберт Пейдж, який вивів валлійців на їхній перший чемпіонат світу за 64 роки без Гіггза. Пейдж правитиме в Катарі, а Гіггз вирішить піти у відставку.

Повідомляється, що Гіггз не хотів, щоб його ситуація відволікала від національної команди, а тому вирішив все ж таки залишити свою посаду.

Раян Гіггз, призначений тренером Уельсу в січні 2018 року. Футбольна асоціація Уельсу відмовилася від коментарів.

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