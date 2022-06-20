Гіггз залишив посаду головного тренера Уельсу

Легенда Манчестер Юнайтед не хоче, щоб ситуація навколо його розгляду відволікала від збірної

Раян Гіггз залишає посаду головного тренера збірної Уельсу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Гіггз був усунений від роботи з національною командою (але при цьому не був звільнений) через звинувачення в контролюючій поведінці та домашньому насильстві щодо своєї колишньої дівчини Кейт Гревілл у період з серпня 2017 року до листопада 2020 року.

Валлійця звинувачують у нападі на пані Гревілл, заподіянні їй реальних тілесних ушкоджень, а також у звичайному нападі на її молодшу сестру Емму Гревілл у його будинку в Уорслі 1 листопада 2020 року. 8 серпня в Манчестері йому знову доведеться постати перед судом у справі про домашнє насильство.

Сам Гіггз відкинув усі звинувачення і не визнав себе винним у всіх пунктах звинувачення.

За його відсутності збірну Уельсу очолив Роберт Пейдж, який вивів валлійців на їхній перший чемпіонат світу за 64 роки без Гіггза. Пейдж правитиме в Катарі, а Гіггз вирішить піти у відставку.

Повідомляється, що Гіггз не хотів, щоб його ситуація відволікала від національної команди, а тому вирішив все ж таки залишити свою посаду.

Раян Гіггз, призначений тренером Уельсу в січні 2018 року. Футбольна асоціація Уельсу відмовилася від коментарів.