Сидорчук: Ярмоленко дуже хотів потрапити на чемпіонат світу

Андрій Ярмоленко, котрий у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 забив у свої ворота, дуже хотів зі збірною України потрапити на чемпіонат світу.

Про це заявив хавбек збірної України Сергій Сидорчук.

"Так як Ярмоленко хотів потрапити на чемпіонат світу, напевно, ніхто не хотів. Для нього це все було набагато складніше. Думаю, якби після Уельсу йому запропонували їхати додому та матчів не буде, то він би погодився.

Рекорд Шевченко за голами? Я не думаю, що Андрій засмутиться, якщо не поб'є цей результат. Андрій у моральному плані вже відновився. Я б той матч не персоналізував довкола Ярмоленка. Програла вся команда", - сказав Сидорчук.