Голкіпер Аякса перейшов в Інтер

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Аякса Андре Онана став гравцем Інтера.
Про це повдіомляє нсайдер Фабріціо Романо.
26-річний камерунець підписав контракт з італійським клубом ще декілька днів назад. Термін угоди не уточнюється.
Футболіст дістався міланцям безплатно, його контракт з нідерландською командою спливає 30 червня.
В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів воротар взяв участь у 6 матчах, у яких пропустив 10 голів, жодного разу не відстоявши на нуль.
Раніше повідомлялося, що Мхітарян стане гравцем Інтера.