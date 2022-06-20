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Голкіпер Аякса перейшов в Інтер

Сьогодні 14:37 172 0
Андре Онана продовжить кар’єру в Інтері
Голкіпер Аякса перейшов в Інтер
Фото - gettyimages
#Аякс, #Інтер, #Онана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Аякса Андре Онана став гравцем Інтера.

Про це повдіомляє нсайдер Фабріціо Романо.

26-річний камерунець підписав контракт з італійським клубом ще декілька днів назад. Термін угоди не уточнюється.

Футболіст дістався міланцям безплатно, його контракт з нідерландською командою спливає 30 червня.

В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів воротар взяв участь у 6 матчах, у яких пропустив 10 голів, жодного разу не відстоявши на нуль.

Раніше повідомлялося, що Мхітарян стане гравцем Інтера.

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