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Вірт: Не вистачає футболістів, але Верес житиме

Вчора 23:25 143 0
Наставник розповів про ситуацію у клубі
Вірт: Не вистачає футболістів, але Верес житиме
#Верес, #Вірт

Джерело - ТК Футбол.

Рівненський Верес має проблеми із кількістю гравців перед стартом наступного футбольного сезону.

Про це заявив наставник команди Юрій Вірт.

"У нас у 13 футболістів закінчуються контракти. З більшістю ми вже домовилися, але ще не поставили підписи. Тож зміни будуть, але не можу сказати, що кардинальні. Хочеться підсилення, але все не так просто, адже зараз дуже важко вести перемовини. Зараз такий період, що навіть не вистачає футболістів, тому що фінансові можливості у нас будуть невеликі. Але сподіваємось, що ми укомплектуємося і будемо ставити завдання виступити краще, ніж у минулому чемпіонаті.

Команда однозначно буде жити. Звичайно, за воєнного стану фінансові можливості не будуть такими, як би хотілося нам. Але, дай Боже, тільки вийдемо з воєнного стану, президент сказав, що контракти будуть переглянуті в бік збільшення. Тому дай Боже, щоб ми закінчили цю війну перемогою.

Повірте, що Верес буде жити, процвітати, і я сподіваюся, що ми побудуємо таку команду, яка повинна тішити своїх прихильників", - сказав Вірт.

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