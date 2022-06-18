Кополовець: Якщо проводити чемпіонат України - то вдома

Колишній спортивний директор Миная Михайло Кополовець поділився своєю думкою щодо проведення наступного сезону УПЛ.

"Нещодавно ми збиралися в Ужгороді на благодійний матч. Сиділи за столом футболісти, футбольні люди, Маркевич. Я поставив їм те саме запитання, яке ставите мені ви. І вони сказали, що як воно має виглядати - ніхто не знає.

Країна у стані війни, тривог, сирен тощо. Починати треба, тому що треба виводити людей з цього стану і якось рухатися, жити, без варіантів, але як це зробити – незрозуміло.

Як ви вважаєте, чи безпечніше було грати у тій самій Польщі? Ні, тоді не треба проводити. Наша країна тут, якщо проводити чемпіонат України - то вдома.

Як зробити? Нехай гадають експерти, керівництво. А проводити десь, кудись їхати, по-перше, це купа грошей, не всі мають зараз можливість.

Я розумію, поляки зараз нам допомагають дуже, але, думаю, треба проводити в Україні", - сказав Кополовець.