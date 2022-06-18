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Цітаішвілі: У росії ніколи не буде нормального життя

Сьогодні 13:40 215 0
Цітаішвілі: У росії ніколи не буде нормального життя
#Динамо Київ, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - Чемпіон.

У росії після вторгнення в Україну більше не буде нормального життя.

Про це заявив вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі.

"Це люди, які не мають своєї думки. Це люди, які заради грошей і свого блага закриють рота і дивитимуться, як помирають люди та діти. Це люди, які не хочуть розвиватися та жити нормальним життям".

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"У росії після цього ніколи і не буде нормального життя. Весь світ ненавидітиме цю країну і цих людей. Ця країна закриється, ніби збудує стіну навколо себе і житиме там. Це буде інший світ", - сказав Цітаішвілі.

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