Цітаішвілі: У росії ніколи не буде нормального життя

Джерело - Чемпіон.

У росії після вторгнення в Україну більше не буде нормального життя.

Про це заявив вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі.

"Це люди, які не мають своєї думки. Це люди, які заради грошей і свого блага закриють рота і дивитимуться, як помирають люди та діти. Це люди, які не хочуть розвиватися та жити нормальним життям".

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