Цітаішвілі: У росії ніколи не буде нормального життя

Джерело - Чемпіон.
У росії після вторгнення в Україну більше не буде нормального життя.
Про це заявив вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі.
"Це люди, які не мають своєї думки. Це люди, які заради грошей і свого блага закриють рота і дивитимуться, як помирають люди та діти. Це люди, які не хочуть розвиватися та жити нормальним життям".
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"У росії після цього ніколи і не буде нормального життя. Весь світ ненавидітиме цю країну і цих людей. Ця країна закриється, ніби збудує стіну навколо себе і житиме там. Це буде інший світ", - сказав Цітаішвілі.