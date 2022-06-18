Збірна Єгипту звільнила головного тренера після 3 матчів

Федерація футболу Єгипту веде переговори з іноземними тренерами

Джерело - ESPN.

Збірна Єгипту звільнила головного тренера Ехаба Галяля після трьох матчів.

Про це повідомляє ESPN.

Галяль навесні змінив у команді Карлуша Кейруша, який не зумів пробитися на ЧС-2022.

Після призначення Ехаба єгиптяни обіграли Гвінею в матчі відбору Кубка Африки (0:1) і поступилися Ефіопії (0:2).

Останнім поєдинком для тренера став товариський матч проти Південної Кореї (1:4).

Федерація футболу Єгипту зараз веде переговори із кількома іноземними тренерами.

Раніше збірна Сенегалу переграла Єгипет і виграла Кубок африканських націй.