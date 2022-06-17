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Грізманн не веде перемовини з Атлетіком

Вчора 22:35 149 0
Майбутнє Грізманна наразі невідоме
Грізманн не веде перемовини з Атлетіком
Фото - gettyimages
#Атлетік, #Атлетіко Мадрид, #Грізманн, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн не веде перемовини з Атлетіком.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше з’явилась інформація,що Марсело Б’єлса визначився з основною трансферною ціллю у випадку призначення головним тренером Атлетіка, і це саме Грізманн. Однак, за даними Романо, така можливість навіть не розглядається. Футболіст хоче продовжити кар’єру в Атлетіко.

Футболіст виступав за Атлетіко на правах оренди з Барселони до кінця сезону.  "Матрацники" досі не вирішили, чи потрібно оформлювати повноцінний трансфер 31-річного футболіста. У розіграші Ла-Ліги 2021/22 француз відзначився 3 голами та 4 результативними передачами у 29 матчах.

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