Майбутнє Грізманна наразі невідоме

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн не веде перемовини з Атлетіком.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше з’явилась інформація,що Марсело Б’єлса визначився з основною трансферною ціллю у випадку призначення головним тренером Атлетіка, і це саме Грізманн. Однак, за даними Романо, така можливість навіть не розглядається. Футболіст хоче продовжити кар’єру в Атлетіко.

Футболіст виступав за Атлетіко на правах оренди з Барселони до кінця сезону. "Матрацники" досі не вирішили, чи потрібно оформлювати повноцінний трансфер 31-річного футболіста. У розіграші Ла-Ліги 2021/22 француз відзначився 3 голами та 4 результативними передачами у 29 матчах.