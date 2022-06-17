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Бущан: У матчі з Вельсом грав з травмою з 16 хвилини

Сьогодні 17:56 106 0
Георгій Бущан прокоментував матч проти Вельса
Бущан: У матчі з Вельсом грав з травмою з 16 хвилини
#Георгій Бущан

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан у стиковому матчі за вихід на ЧС-2022 проти Вельсу він грав з травмою.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Гра ще залишається у голові, тому що по суті і грали, і робили все, що можливо. Я грав з травмою з 16 хвилини.

Переживав за результат, тому що всі хотіли перемогти. То вже є що є. Треба перестроюватися, але залишився присмак, тому що трошки не вистачило", — сказав Бущан.

Бущан через травму не грав в матчах Ліги націй проти Ірландії та Вірменії.

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