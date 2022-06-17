Бущан: У матчі з Вельсом грав з травмою з 16 хвилини

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної України Георгій Бущан у стиковому матчі за вихід на ЧС-2022 проти Вельсу він грав з травмою.
Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.
"Гра ще залишається у голові, тому що по суті і грали, і робили все, що можливо. Я грав з травмою з 16 хвилини.
Переживав за результат, тому що всі хотіли перемогти. То вже є що є. Треба перестроюватися, але залишився присмак, тому що трошки не вистачило", — сказав Бущан.
Бущан через травму не грав в матчах Ліги націй проти Ірландії та Вірменії.