Погба пояснив відхід з Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.
Півзахисник Поль Погба, який влітку отримав статус вільного агента, пояснив, чому пішов з Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю The Athletic.
"Я думаю про те, щоб показати Манчестеру, що вони припустилися помилки, не уклавши зі мною контракт. Я хочу показати іншим клубам, що Манчестер зробив помилку, не запропонувавши мені контракт.
В Манчестері казали, що я їм потрібен, але не запропонували новий контракт. Як таке буває? Ніколи такого не бачив. Мій виступ на полі є основою мого іміджу", — сказав Погба.
Нагадаємо, Погба погодив умови контракту з Ювентусом.