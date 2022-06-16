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Погба пояснив відхід з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 18:29 159 0
Поль Погба прокоментував відхід з Манчестер Юнайтед
Погба пояснив відхід з Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Поль Погба

Джерело - football.ua.

Півзахисник Поль Погба, який влітку отримав статус вільного агента, пояснив, чому пішов з Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю The Athletic.

"Я думаю про те, щоб показати Манчестеру, що вони припустилися помилки, не уклавши зі мною контракт. Я хочу показати іншим клубам, що Манчестер зробив помилку, не запропонувавши мені контракт.

В Манчестері казали, що я їм потрібен, але не запропонували новий контракт. Як таке буває? Ніколи такого не бачив. Мій виступ на полі є основою мого іміджу", — сказав Погба.

Нагадаємо, Погба погодив умови контракту з Ювентусом.

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