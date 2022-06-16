Захисник Шахтаря перейшов у бельгійський клуб

Шахтар відпустив в оренду до бельгійського Зюльте-Варегем свого оборонця Олександра Драмбаєва.

Про це повдіомляє пресслужба бельгійського клубу.

21-річний гравець відправився в річну оренду, по завершенні якої Зюльте-Варегем матиме право викупити українця.

Захисник минулого сезону захищав кольори Маріуполя, зіграв 15 матчів та зробив одну результативну передачу,

"Для мене це перша закордонна пригода, але я дуже чекаю на неї. Я думаю, що мій стиль гри добре вписується в ДНК цього клубу, і я дуже чекаю зустрічі з усіма. Крім того, Зюлте-Варегем є ідеальним клубом, щоб продовжувати розвиватися як футболіст і як особистість", – розповів Драмбаєв.