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Бенфіка відмовилась від трансферу форварда на заміну Нуньєсу

Сьогодні 17:15 177 0
Бенфіка відмовилась від трансферу форварда на заміну Нуньєсу
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Нуньєс, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Бенфіка вирішила не виходити на трансферний ринок у пошуках заміни для форварда Дарвіна Нуньєса.

Про це повдіомляє Jornal de Noticias.

У наступному сезоні клуб розраховуватиме на вже наявних футболістів атакувального плану. Серед них українець Роман Яремчук, який в минулому розіграші внутрішньої першості провів лише 23 матчі та забив 6 голів.

Також не виключається, що Бенфіка розглядатиме варіант із продажем нападника Гонсалу Рамуша. За нього попросять близько 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, основний бомбардир команди Дарвін Нуньєс став гравцем Ліверпуля.

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