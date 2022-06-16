Бенфіка відмовилась від трансферу форварда на заміну Нуньєсу

Бенфіка вирішила не виходити на трансферний ринок у пошуках заміни для форварда Дарвіна Нуньєса.

Про це повдіомляє Jornal de Noticias.

У наступному сезоні клуб розраховуватиме на вже наявних футболістів атакувального плану. Серед них українець Роман Яремчук, який в минулому розіграші внутрішньої першості провів лише 23 матчі та забив 6 голів.

Також не виключається, що Бенфіка розглядатиме варіант із продажем нападника Гонсалу Рамуша. За нього попросять близько 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, основний бомбардир команди Дарвін Нуньєс став гравцем Ліверпуля.