Перес: Поки що трансферів у Реалі не буде

Мадридський Реал цього літа обмежиться лише одним трансфером.

Про це заявив президент клубу Флорентіно Перес.

Florentino Pérez tells @elchiringuitotv: "There will be no more signings, as of now. But then let's see what is gonna happen, summer is very long". ⚪️ #RealMadrid



"Lewandowski to Barça? I'd be happy for them, it would be a great signing for sure".