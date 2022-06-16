Рівер Плейт погодив контракт з Суаресом

Уругваєць досяг домовленості з аргентинським клубом

Нападник мадридського Атлетіко та національної збірної Уругваю Луїс Суарес продовжить кар'єру в Рівер Плейт.

Про це повідомляє elobservador.com.

Уругваєць досяг домовленості з аргентинським клубом. У вихідні форвард вирушить до Буенос-Айреса для врегулювання останніх деталей, а трохи пізніше про перехід буде оголошено офіційно. Він піде з Атлетіко вільним агентом.

Минулого сезону Ла Ліги Суарес провів у складі Атлетіко 35 матчів, у яких відзначився 11 голами та 2 результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Суареса.