Головне
Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй
14.06.2022 23:37 985
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Сьогодні 11:54 106
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі
Сьогодні 08:08 278
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
Вчора 22:55 521
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Вчора 22:17 5036 1
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
Вчора 17:44 292
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ
Вчора 17:28 463
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Вчора 15:18 356
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 1094
Визначилися усі учасники чемпіонату світу-2022 у Катарі
Вчора 08:58 505
Прямі трансляції

Рівер Плейт погодив контракт з Суаресом

Сьогодні 12:25 119 0
Уругваєць досяг домовленості з аргентинським клубом
Рівер Плейт погодив контракт з Суаресом
Фото Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Луїс Суарес

Джерело - sport.ua.

Нападник мадридського Атлетіко та національної збірної Уругваю Луїс Суарес продовжить кар'єру в Рівер Плейт.

Про це повідомляє elobservador.com.

Уругваєць досяг домовленості з аргентинським клубом. У вихідні форвард вирушить до Буенос-Айреса для врегулювання останніх деталей, а трохи пізніше про перехід буде оголошено офіційно. Він піде з Атлетіко вільним агентом.

Минулого сезону Ла Ліги Суарес провів у складі Атлетіко 35 матчів, у яких відзначився 11 голами та 2 результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Суареса.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО "Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО 1500
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу 5036 1
Ворскла зіграє з АІКом у кваліфікації до Ліги конференцій Ворскла зіграє з АІКом у кваліфікації до Ліги конференцій 669
Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 760
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 2073
Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни 633
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12740
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7432 1
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33991
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58410
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89367 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6212