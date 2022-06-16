Рівер Плейт погодив контракт з Суаресом

Джерело - sport.ua.
Нападник мадридського Атлетіко та національної збірної Уругваю Луїс Суарес продовжить кар'єру в Рівер Плейт.
Про це повідомляє elobservador.com.
Уругваєць досяг домовленості з аргентинським клубом. У вихідні форвард вирушить до Буенос-Айреса для врегулювання останніх деталей, а трохи пізніше про перехід буде оголошено офіційно. Він піде з Атлетіко вільним агентом.
Минулого сезону Ла Ліги Суарес провів у складі Атлетіко 35 матчів, у яких відзначився 11 голами та 2 результативними передачами.
Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Суареса.