Рома бажає підписати півзахисника Ліона

Ауар може продовжити кар'єру в Італії

Рома запропонувала Ліону 20 мільйонів євро за півзахисника Хуссема Ауара.

Про це повідомляє Sport.fr.

Проте Ліон цю пропозицію відхилив. Клуб готовий продати 23-річного француза лише за вищу суму. Раніше інтерес до Ауара проявляв інший італійський клуб, Ювентус.

У цьому сезоні на рахунку Ауара 8 голів та 4 асисти у 45 матчах за Ліон у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2023 року.

Раніше Ліон оголосив про перехід Ляказетта.