Рома бажає підписати півзахисника Ліона

Джерело - sport.ua.
Рома запропонувала Ліону 20 мільйонів євро за півзахисника Хуссема Ауара.
Про це повідомляє Sport.fr.
Проте Ліон цю пропозицію відхилив. Клуб готовий продати 23-річного француза лише за вищу суму. Раніше інтерес до Ауара проявляв інший італійський клуб, Ювентус.
У цьому сезоні на рахунку Ауара 8 голів та 4 асисти у 45 матчах за Ліон у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2023 року.
Раніше Ліон оголосив про перехід Ляказетта.