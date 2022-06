ФІФА презентувала постер ЧС-2022 у Катарі

ФІФА продовжує готуватися до чемпіонату світу в Катарі.

Пресслужба організації показала, як виглядатиме офіційний плакат майбутньої першості, який намалювала місцева художниця Бутейна Аль-Муфтах.

На постері зображені народні головні убори, які підкидаються у повітря та футбольний м'яч. Це символізує свято та футбольних фанатів у Катарі та по всьому світу.

The #FIFAWorldCup 2022 poster is here 😍 #NowIsAll pic.twitter.com/kltn8gUtbt