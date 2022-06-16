ФІФА презентувала постер ЧС-2022 у Катарі

Мундіаль відбудеться з 21 листопада до 18 грудня

Джерело - Чемпіон.

ФІФА продовжує готуватися до чемпіонату світу в Катарі.

Пресслужба організації показала, як виглядатиме офіційний плакат майбутньої першості, який намалювала місцева художниця Бутейна Аль-Муфтах.

На постері зображені народні головні убори, які підкидаються у повітря та футбольний м'яч. Це символізує свято та футбольних фанатів у Катарі та по всьому світу.

Нагадаємо ФІФА відхилила апеляцію Чилі і Еквадор зіграє на чемпіонаті світу.