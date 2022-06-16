ФІФА презентувала постер ЧС-2022 у Катарі

Джерело - Чемпіон.
ФІФА продовжує готуватися до чемпіонату світу в Катарі.
Пресслужба організації показала, як виглядатиме офіційний плакат майбутньої першості, який намалювала місцева художниця Бутейна Аль-Муфтах.
На постері зображені народні головні убори, які підкидаються у повітря та футбольний м'яч. Це символізує свято та футбольних фанатів у Катарі та по всьому світу.
The #FIFAWorldCup 2022 poster is here 😍 #NowIsAll pic.twitter.com/kltn8gUtbt— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2022
Нагадаємо ФІФА відхилила апеляцію Чилі і Еквадор зіграє на чемпіонаті світу.