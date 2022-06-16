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ФІФА презентувала постер ЧС-2022 у Катарі

Сьогодні 09:25 126 0
Мундіаль відбудеться з 21 листопада до 18 грудня
ФІФА презентувала постер ЧС-2022 у Катарі

Джерело - Чемпіон.

ФІФА продовжує готуватися до чемпіонату світу в Катарі.

Пресслужба організації показала, як виглядатиме офіційний плакат майбутньої першості, який намалювала місцева художниця Бутейна Аль-Муфтах.

На постері зображені народні головні убори, які підкидаються у повітря та футбольний м'яч. Це символізує свято та футбольних фанатів у Катарі та по всьому світу.

Нагадаємо ФІФА відхилила апеляцію Чилі і Еквадор зіграє на чемпіонаті світу.

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