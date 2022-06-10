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ФІФА відхилила апеляцію Чилі і Еквадор зіграє на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:11 158 0
ФІФА відхилила апеляцію Чилі і Еквадор зіграє на чемпіонаті світу

Джерело - Tribuna.com.

Еквадор залишиться серед учасників чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє АР.

Апеляція Федерації футболу Чилі була відхилена ФІФА.

Едуардо Карлеззо, юрист збірної Чилі, стверджував, що захисник збірної Еквадору Байрон Кастільйо насправді колумбієць.Юрист заявив, що гравець народився не в Еквадорі 10 листопада 1998 року, як це вказано у свідоцтві, та зазначив, що в документі немає необхідних відбитків пальців. Карлеззо звинуватив Еквадор та місцеву федерацію у підробці документа.

Якби ФІФА задовольнила апеляцію чилійців, збірна Чилі зіграла б на чемпіонаті світу замість Еквадора, якому зарахували б технічну поразку (0:3) у всіх матчах. Але дисциплінарний комітет ФІФА, вивчивши обставини справи, вирішив закрити її, говориться у заяві організації.

У Федерації футболу Чилі є право оскаржити вердикт у апеляційному комітеті ФІФА, а потім, в разі необхідності, і в Спортивному арбітражному суді (CAS).

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