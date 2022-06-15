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ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ

Сьогодні 22:55 163 0
У ПСЖ зміниться головний тренер
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Почеттіно, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Маурісіо Почеттіно звільнили з посади головного тренера Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб ще не оголосив про відхід аргентинця, але, як стало відомо джерелу, про це домовились вранці 15 червня. До закінчення контракту Почеттіно залишався рік.

У сезоні-2021/22 Почеттіно зміг виграти з ПСЖ чемпіонат Франції, але у Кубку країни та Лізі чемпіонів команда потерпіла невдачі. 

Наразі головним претендентом на посаду нового тренера столичного клубу є Крістоф Галтьє з Ніцци

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