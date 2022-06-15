Ноттінгем Форест готує трансфер голкіпера Манчестер Юнайтед

Дін Гендерсон може покинути МЮ

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Дін Гендерсон може продовжити кар’єру в Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Форест веде переговори про оренду англійця із правом подальшого викупу за 20 мільйонів фунтів.

25-річний Гендерсон є вихованцем МЮ та провів за першу команду клубу 29 матчів у всіх турнірах.

У наступному сезоні Ноттінгем Форест вперше з 1999 року зіграє в елітному англійському дивізіоні, куди пробився через плей-оф Чемпіоншипу.

Нагадаємо, Гендерсон не стане гравцем Ньюкасла.