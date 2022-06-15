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Ф’юрі: Збираюся провести виставкові бої з Тайсоном та Льюїсом

Сьогодні 16:14 108 0
Ф’юрі прокоментував свої плани
Ф’юрі: Збираюся провести виставкові бої з Тайсоном та Льюїсом
#Тайсон Ф'юрі, #Майк Тайсон, #Леннокс Льюїс

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився майбутніми цілями.

Про це розповів сам боксер в інтерв’ю Good Morning Britain.

"Я збираюся провести кілька виставкових поєдинків. Це несправжні бої, але з розважальним фактором. Це не професійний бокс, а чиста розвага. Це не що інше, як розвага у голлівудському стилі.

Виставковий бій відрізняється тим, що ти виходиш не перемагати чи програвати, а отримувати задоволення, добре провести час і влаштувати шоу для фанатів. У виставковому поєдинку ти можеш побитися з бійцями минулих епох, знаменитостями і взагалі будь-ким.

Так що я прагну побитися з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом, Френком Бруно, "Скелею" (Дуейном Джонсоном – прим.). Це було б фантастично.

Ти ніколи не знаєш, з ким битимешся на одному з цих шоу, але я сподіваюся, що зроблю це в найближчому майбутньому", – сказав Ф’юрі.

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