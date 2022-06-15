Гравець хоче підвищення зарплати

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Марко Асенсіо може залишити клуб улітку, якщо не продовжить контракт.

Про це повідомляє Marca.

Найближчим часом представники гравця та керівники Мадриду зустрінуться, щоб розпочати переговори щодо нового контракту.

Марко хотів би залишитися в Реалі, але не готовий робити це за будь-яку ціну - він хоче контракт із підвищенням зарплати.

Якщо домовитися про нову угоду не вдасться, Реал має намір продати 26-річного футболіста цього літа за суму близько 40 млн євро.

Нагадаємо, Мілан лідирує у боротьбі за трансфер Асенсіо.