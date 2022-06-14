Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4-го туру Ліги націй.
Англія - Угорщина 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Шаллай, 0:2 - 70 Шаллай, 0:3 - 80 Надь, 0:4 - 89 Газдаг
Німеччина - Італія 5:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Кімміх, 2:0 - 45+4 Гюндоган, 3:0 - 51 Мюллер, 4:0 - 68 Вернер, 5:0 - 69 Вернер, 5:1 - 78 Ньйонто, 5:2 - 90+4 Бастоні
Нідерланди - Уельс 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 17 Ланг, 2:0 - 23 Гакпо, 2:1 - 26 Джонсон, 2:2 - 90+2 Бейл, 3:2 - 90+3 Депай
Польща - Бельгія 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Бачуай
Ліга В
Боснія і Герцеговина - Фінляндія 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 5 П’янич, 1:1 - 10 Пуккі, 1:2 - 18 Каллман, 2:2 - 29 Джеко, 3:2 - 58 Джеко
Румунія - Чорногорія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Мугоша, 0:2 - 56 Мугоша, 0:3 - 63 Мугоша
Ліга С
Люксембург - Фарерські острови 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Родрігес, 2:0 - 49 Мартінш, 2:1 - 57 Б'ярталід, 2:2 - 59 Б'ярталід
Туреччина - Литва 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Айхан, 2:0 - 54 Чалханоглу