Головне
Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй
Вчора 23:37 387
Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації
Вчора 23:52 251
Україна - Ірландія 1:1. Як це було
Вчора 23:34 12456
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй
Вчора 21:39 2697
Визначилось майбутнє Луніна у Реалі
Вчора 16:10 518
Україна прийме Ірландію, Німеччина зіграє з Італією: розклад матчів Ліги націй
Вчора 10:17 502
Австралія по пенальті переграла Перу і вийшла на ЧС-2022
Вчора 08:16 471
Джошуа підписав довгострокову угоду з DAZN
13.06.2022 21:45 410
У Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова - Вацко
13.06.2022 21:12 418
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
13.06.2022 19:06 14739
Прямі трансляції

Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації

Вчора 23:52 251 0
Результати матчів Ліги нації
Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4-го туру Ліги націй.

Ліга націй УЄФА
14 червня
Ліга А

Англія - Угорщина 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Шаллай, 0:2 - 70 Шаллай, 0:3 - 80 Надь, 0:4 - 89 Газдаг

Німеччина - Італія 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Кімміх, 2:0 - 45+4 Гюндоган, 3:0 - 51 Мюллер, 4:0 - 68 Вернер, 5:0 - 69 Вернер, 5:1 - 78 Ньйонто, 5:2 - 90+4 Бастоні

Нідерланди - Уельс 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 17 Ланг, 2:0 - 23 Гакпо, 2:1 - 26 Джонсон, 2:2 - 90+2 Бейл, 3:2 - 90+3 Депай

Польща - Бельгія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Бачуай

Ліга В

Боснія і Герцеговина - Фінляндія 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 5 П’янич, 1:1 - 10 Пуккі, 1:2 - 18 Каллман, 2:2 - 29 Джеко, 3:2 - 58 Джеко

Румунія - Чорногорія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Мугоша, 0:2 - 56 Мугоша, 0:3 - 63 Мугоша

Ліга С

Люксембург - Фарерські острови 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Родрігес, 2:0 - 49 Мартінш, 2:1 - 57 Б'ярталід, 2:2 - 59 Б'ярталід

Туреччина - Литва 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Айхан, 2:0 - 54 Чалханоглу 

Коментарі ()
Популярне зараз
"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку "Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку 903
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 2697
На матчі Україна - Ірландія очікується 10 тисяч уболівальників На матчі Україна - Ірландія очікується 10 тисяч уболівальників 906
Україна - Ірландія 1:1. Як це було Україна - Ірландія 1:1. Як це було 12456
Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй 4098
Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією 1202
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47458
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17577
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15236
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13464 25
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22951 4
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5550 7