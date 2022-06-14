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Директор Оболоні: УПЛ принизила наш клуб

Сьогодні 19:28 177 0
Олександр Різниченко прокоментував рішення УПЛ
Директор Оболоні: УПЛ принизила наш клуб
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Оболонь невдоволена рішенням УПЛ, яке позбавило можливості клуб взяти участь у перехідних матчах за право виходу до вищої Ліги.

Про це розповів директор клубу Олександр Різниченко у коментарі Футбол 1.

"Керівництво УПЛ сказало мені, що у новому сезоні братиме участь 16 клубів. Питання розширення формату не розглядається. Оболонь не брала участі в обговоренні цих моментів. Мені здається, що нас просто принизили у цій ситуації.

Ми зверталися до УПЛ із питанням про перехідні матчі. Крім того, клуб розробив два варіанти проведення чемпіонату з 18 команд та подав їх керівництву УПЛ та ПФЛ.

У наступному сезоні у Вищу лігу планують повертатися Десна та Маріуполь. Вони займуть місця 15 та 16 команд у турнірній таблиці за підсумками найближчого чемпіонату. Навіщо тоді грати у ПФЛ, якщо жодна з команд не зможе розраховувати на підвищення у класі?", – сказав Різніченко.

За підсумками першої частини сезону Оболонь посіла третє місце у Першій Лізі, яке дає право грати перехідні матчі за право виходу до УПЛ.

Нагадаємо Шахтар готовий ділитися призовими з ЛЧ з клубами УПЛ.

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