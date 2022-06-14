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Евертон назвав ціну Рішарлісона

Сьогодні 18:25 206 0
Рішарлісон влітку може змінити клуб
Евертон назвав ціну Рішарлісона
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Футбольні трансфери, #Рішарлісон

Джерело - sport.ua.

Нападник Евертона Рішарлісон може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Про це повдіомляє Sky Sports.

Проте, за даними джерела, гравець не залишить ліверпульський клуб за суму меншу, ніж 70 млн євро.

Евертон хоче виручити за свого провідного гравця якомога більше грошей. Раніше ходили чутки про інтерес до футболіста з боку Тоттенгема.

Минулого сезону Рішарлісон провів за Евертон 33 матчі у всіх турнірах, забив 11 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, власник Евертона Мошірі розглядає пропозиції щодо продажу клубу.

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