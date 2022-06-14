Баварія назвала умову відходу Левандовського

Баварія дозволить форварду Роберту Левандовському влітку покинути команду лише при наявності солідної пропозиції від потенційного покупця.

Про це повідомляє Barca Universal з посиланням на ефір Catalunya Radio.

Мюнхенський клуб оцінює 33-річного футболіста у 50 мільйонів євро. Окрім цього, чинний чемпіон Бундесліги не хоче погоджуватися на оплату трансферу частинами. На поляка претендує Барселона, яка має певні фінансові труднощі.

Очікується, що позиція Баварії може послабитись після підписання вінгера Ліверпуля Садіо Мане.