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Рома оголосила про перехід півзахисника Манчестер Юнайтед

Сьогодні 16:55 122 0
Неманья Матич став гравцем Роми
Рома оголосила про перехід півзахисника Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Матич, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - asroma.com.

Рома оголосила про підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Неманья Матича.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 33-річним сербом розрахований лише на один рік – до літа 2023 року.

Матич перейшов до римського клубу на правах вільного агента. У новій команді сербський хавбек виступатиме під 21-м номером.

Півзахисник виступав за Манчестер Юнайтед з літа 2017 року. Минулого сезону Матич провів 32 матчі і відзначився 4 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Рома не зацікавлена у послугах Бейла.

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