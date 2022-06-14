Рома оголосила про перехід півзахисника Манчестер Юнайтед

Неманья Матич став гравцем Роми

Рома оголосила про підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Неманья Матича.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 33-річним сербом розрахований лише на один рік – до літа 2023 року.

Матич перейшов до римського клубу на правах вільного агента. У новій команді сербський хавбек виступатиме під 21-м номером.

Півзахисник виступав за Манчестер Юнайтед з літа 2017 року. Минулого сезону Матич провів 32 матчі і відзначився 4 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Рома не зацікавлена у послугах Бейла.