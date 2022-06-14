Тоттенгем оцінує Забарного, як потенційну зірку

"Шпори" слідкують за українським захисником

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем продовжує слідкувати за захисником Динамо Іллею Забарним.

Про це повідомив інсайдер Аласдер Голд.

У лондонському клубі дуже високо оцінують виступи українського центрбека. Він є одним з кандидатів, щоб виконати завдання клубу на ринку - підписати потенційну зірку.

Не дивлячись на новий, 5-річний, контракт Забарного з Динамо через війну в Україні ситуація з трансфером залишається невизначеною.

Раніше повідомлялося, що Динамо запросило в Тоттенгема 30 млн євро за Забарного.