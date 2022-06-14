Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією

Джерело - УАФ.
Збірна України зіграє проти Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй.
Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою:
Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін;
Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов, Олександр Сирота, Едуард Соболь;
Актуально: Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;
Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан.
Зі списку тих футболістів, які зараз знаходяться разом з національною командою в Лодзі, до заявки не потрапили форвард Роман Яремчук та півзахисник Олександр Піхальонок.
Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.