Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією

Яремчук пропустить матч з Ірландією

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє проти Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою:

Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов, Олександр Сирота, Едуард Соболь;

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;

Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан.

Зі списку тих футболістів, які зараз знаходяться разом з національною командою в Лодзі, до заявки не потрапили форвард Роман Яремчук та півзахисник Олександр Піхальонок.

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