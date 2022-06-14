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Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією

Сьогодні 11:39 557 0
Яремчук пропустить матч з Ірландією
Визначилася заявка збірної України на матч Ліги націй з Ірландією
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Ірландії з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє проти Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою:

Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов, Олександр Сирота, Едуард Соболь;

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;

Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан.

Зі списку тих футболістів, які зараз знаходяться разом з національною командою в Лодзі, до заявки не потрапили форвард Роман Яремчук та півзахисник Олександр Піхальонок.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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