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Довбик залишається у шорт-листі Торіно на позицію форварда

Сьогодні 10:50 169 0
Українець може продовжити кар'єру в Серії А
Довбик залишається у шорт-листі Торіно на позицію форварда
#Чемпіонат Італії, Серія А, #СК Дніпро-1, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрич, #Артем Довбик

Джерело - Tuttosport.

Головний тренер Торіно Іван Юрич визначився з основними трансферними цілями команди на літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Tuttosport.

До списку пріоритетів "биків" входить нападник Дніпра-1 Артем Довбик. Двоє інших футболістів - 30-річний форвард Кальярі Жуан Педро та 28-річний півзахисник Лестера Денніс Прат. 

Юрич вважає, що підписання цих гравців допоможе поборотися за єврокубки в наступному сезоні.

Торіно намагатиметься оформити трансфери вже найближчим часом.

Нагадаємо, агент Довбика підтвердив переговори з англійським клубом.

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