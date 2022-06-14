Джерело - Tuttosport.
Головний тренер Торіно Іван Юрич визначився з основними трансферними цілями команди на літнє міжсезоння.
Про це повідомляє Tuttosport.
До списку пріоритетів "биків" входить нападник Дніпра-1 Артем Довбик. Двоє інших футболістів - 30-річний форвард Кальярі Жуан Педро та 28-річний півзахисник Лестера Денніс Прат.
Юрич вважає, що підписання цих гравців допоможе поборотися за єврокубки в наступному сезоні.
Торіно намагатиметься оформити трансфери вже найближчим часом.
Нагадаємо, агент Довбика підтвердив переговори з англійським клубом.