Українець може продовжити кар'єру в Серії А

Джерело - Tuttosport.

Головний тренер Торіно Іван Юрич визначився з основними трансферними цілями команди на літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Tuttosport.

До списку пріоритетів "биків" входить нападник Дніпра-1 Артем Довбик. Двоє інших футболістів - 30-річний форвард Кальярі Жуан Педро та 28-річний півзахисник Лестера Денніс Прат.

Юрич вважає, що підписання цих гравців допоможе поборотися за єврокубки в наступному сезоні.

Торіно намагатиметься оформити трансфери вже найближчим часом.

Нагадаємо, агент Довбика підтвердив переговори з англійським клубом.