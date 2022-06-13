Суарес може повернутися в Аякс

Луїс Суарес шукає новий клуб

Уругвайський форвард Луїс Суарес після завершення терміну дії контракту з Атлетіко відкритий для пропозицій від інших команд.

Про це повдіомляє Mundo Deportivo.

У підписанні уругвайського нападника зацікавлені п'ять клубів, серед яких Аякс.

Також отримати досвідченого футболіста на безоплатній основі прагнуть Галатасарай, Аталанта, Фіорентина та Астон Вілла.

Раніше Луїс Суарес виступав за Аякс, провівши за команду 159 матчів, у яких відзначився 111 голами та 68 передачами.

Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Луіса Суареса.