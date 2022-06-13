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Аталанта планує підписати двох новачків

Сьогодні 21:25 109 0
Аталанта хоче підписати двох новачків
Аталанта планує підписати двох новачків
Фото - gettyimages
#Аталанта

Джерело - football.ua.

Аталанта продовжує роботу на трансферному ринку з метою посилення складу у поточне літнє вікно переходів.

Про це повідомляє Calciomercato.

Аталанта націлилась на вінгера Роми Стефана Ель-Шаараві, а також лідера Удінезе Бету.

У цьому сезоні 29-річний італієць відіграв у 36 матчах, забивши сім голів та віддавши одну гольову передачу, але так і не закріпився в основному складі команди Жозе Моурінью.

Що стосується Бету, то Аталанта має сумніви, що зможе його підписати через високу ціну — 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Луіса Суареса.

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