Аталанта планує підписати двох новачків

Аталанта хоче підписати двох новачків

Аталанта продовжує роботу на трансферному ринку з метою посилення складу у поточне літнє вікно переходів.

Про це повідомляє Calciomercato.

Аталанта націлилась на вінгера Роми Стефана Ель-Шаараві, а також лідера Удінезе Бету.

У цьому сезоні 29-річний італієць відіграв у 36 матчах, забивши сім голів та віддавши одну гольову передачу, але так і не закріпився в основному складі команди Жозе Моурінью.

Що стосується Бету, то Аталанта має сумніви, що зможе його підписати через високу ціну — 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Луіса Суареса.