Петраков: Граємо у футбол не для себе, а для країни

Національна команда хоче принести приємні емоції українцям своїми перемогами у Лізі націй.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Чи важко вигравати п’ять матчів поспіль у цей тяжкий для країни час? Як до цього ставляться ваші підопічні?

Якби я виграв п'ять матчів, то зараз був би у фінальній стадії чемпіонату світу... Важко чи ні, але це — наша робота. Ми робимо справу для країни, граємо у футбол не для себе. Хочемо принести співвітчизникам приємні емоції", - розповів Петраков.