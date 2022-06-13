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Петраков: Граємо у футбол не для себе, а для країни

Сьогодні 19:14 161 0
Олександр Петраков прокоментував матч проти Ірландії.
Петраков: Граємо у футбол не для себе, а для країни
Фото - УАФ
#Ліга націй УЄФА, #Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Національна команда хоче принести приємні емоції українцям своїми перемогами у Лізі націй.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Чи важко вигравати п’ять матчів поспіль у цей тяжкий для країни час? Як до цього ставляться ваші підопічні?

Якби я виграв п'ять матчів, то зараз був би у фінальній стадії чемпіонату світу... Важко чи ні, але це — наша робота. Ми робимо справу для країни, граємо у футбол не для себе.  Хочемо принести співвітчизникам приємні емоції", - розповів Петраков.

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