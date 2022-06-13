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Мілан хоче купити Асенсіо

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Мілан хоче купити Асенсіо
Фото Getty Images
#Мілан, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Мілан бажає підсилити свій склад форвардом Реала Марко Асенсіо.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Технічний директор россонері Паоло Мальдіні зателефонував головному тренеру вершкових Карло Анчелотті та запитав, чи не буде він проти цього трансферу.

Реал хотів продовжити контракт із 26-річним Асенсіо, але сторони не дійшли згоди. Щоб не втратити безкоштовно гравця, термін контракту якого розрахований до літа 2023, мадридці можуть продати його зараз.

Окрім Мілана гравцем зацікавлений Арсенал, Манчестер Юнайтед та Ювентус.

Минулого сезону Марко забив 10 голів у 31 матчі Ла-Ліги.

Раніше Мілан домовився про перехід Ланга з Брюгге.

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