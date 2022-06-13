Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі

Лідера збірної України сватають до англійських та турецьких клубів

Джерело - Чемпіон.

32-річний вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко, який залишає лондонський клуб у зв'язку із закінченням терміну дії контракту, визначився із вимогами, що пред'являтиме у переговорному процесі з новими потенційними роботодавцями.

Про це повідомляє журналіст Ертан Сюзгун.

Ярмоленко хоче отримати мінімум 2-річний контракт із окладом у 2 мільйони євро за сезон та можливістю отримання бонусів за досягнення певних цілей. Також українець вимагатиме підписний бонус у розмірі 1 мільйона євро.

ÖZEL - Andriy Yarmolenko’nun istekleri:



🔸 Yıllık: 2 milyon Euro + başarı bonusları



🔸 İmza parası: 1 milyon Euro



✍️ Minimum 2 yıllık sözleşme pic.twitter.com/vUWf0lS2OS — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) June 11, 2022

Раніше Ярмоленко може продовжити кар'єру в Бешикташі.