Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі

Джерело - Чемпіон.
32-річний вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко, який залишає лондонський клуб у зв'язку із закінченням терміну дії контракту, визначився із вимогами, що пред'являтиме у переговорному процесі з новими потенційними роботодавцями.
Про це повідомляє журналіст Ертан Сюзгун.
Ярмоленко хоче отримати мінімум 2-річний контракт із окладом у 2 мільйони євро за сезон та можливістю отримання бонусів за досягнення певних цілей. Також українець вимагатиме підписний бонус у розмірі 1 мільйона євро.
ÖZEL - Andriy Yarmolenko’nun istekleri:— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) June 11, 2022
🔸 Yıllık: 2 milyon Euro + başarı bonusları
🔸 İmza parası: 1 milyon Euro
✍️ Minimum 2 yıllık sözleşme pic.twitter.com/vUWf0lS2OS
Раніше Ярмоленко може продовжити кар'єру в Бешикташі.