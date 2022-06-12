Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають

Збірна України могла б посісти перше місце у групі Ліги А в Лізі націй.

Про це заявив голкіпер команди Андрій П'ятов.

"Так, ми можемо посісти перше місце у групі Ліги націй. Ми маємо сильну команду. Ми довели, що маємо право грати на чемпіонаті світу. Але фортуна не обернулася до нас обличчям.

Я бачу, що нам під силу зайняти перше місце і піднятися в дивізіон А. Я бачу, як там дуже вдало виступають швейцарці. Що заслужили - те й є", - зазначив Пятов.