Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають

Джерело - Чемпіон.
Збірна України могла б посісти перше місце у групі Ліги А в Лізі націй.
Про це заявив голкіпер команди Андрій П'ятов.
"Так, ми можемо посісти перше місце у групі Ліги націй. Ми маємо сильну команду. Ми довели, що маємо право грати на чемпіонаті світу. Але фортуна не обернулася до нас обличчям.
Я бачу, що нам під силу зайняти перше місце і піднятися в дивізіон А. Я бачу, як там дуже вдало виступають швейцарці. Що заслужили - те й є", - зазначив Пятов.
Швейцарія програла всі три матчі у своїй групі Ліги націй А. У минулому турнірі швейцарці зберегли прописку в еліті завдяки технічній поразці для збірної України через відмову лікаря Кантона у проведенні матчу внаслідок спалаху коронавірусу в українській команді.
Раніше Пятов побив рекорд Шовковського.