Головне
Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)
Вчора 19:52 477
Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:55 549
Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22
Вчора 21:26 175
Ліверпуль може підписати Циганкова
Вчора 20:40 501
Алонсо побив багаторічний рекорд Шумахера
Вчора 19:39 305
Леоненко: 1 серпня відкриваю футбольну Академію
Вчора 19:25 382
Радівілов виграв золоту медаль на міжнародному турнірі у Хорватії
Вчора 19:09 248
Призначено бригаду арбітрів на матч Україна - Ірландія
Вчора 16:13 510
Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану
Вчора 15:48 317
Тампа-Бей переграла Рейнджерс та вийшла до фіналу Кубка Стенлі
Вчора 08:28 352
Прямі трансляції

Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають

Вчора 23:37 150 0
Голкіпер збірної України оцінив виступи Швейцарії в Лізі націй
Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають
#Андрій Пятов

Джерело - Чемпіон.

Збірна України могла б посісти перше місце у групі Ліги А в Лізі націй.

Про це заявив голкіпер команди Андрій П'ятов.

"Так, ми можемо посісти перше місце у групі Ліги націй. Ми маємо сильну команду. Ми довели, що маємо право грати на чемпіонаті світу. Але фортуна не обернулася до нас обличчям.

Я бачу, що нам під силу зайняти перше місце і піднятися в дивізіон А. Я бачу, як там дуже вдало виступають швейцарці. Що заслужили - те й є", - зазначив Пятов.

Швейцарія програла всі три матчі у своїй групі Ліги націй А. У минулому турнірі швейцарці зберегли прописку в еліті завдяки технічній поразці для збірної України через відмову лікаря Кантона у проведенні матчу внаслідок спалаху коронавірусу в українській команді.

Раніше Пятов побив рекорд Шовковського.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй 841
Ліверпуль може підписати Циганкова Ліверпуль може підписати Циганкова 501
Призначено бригаду арбітрів на матч Україна - Ірландія Призначено бригаду арбітрів на матч Україна - Ірландія 510
Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй 549
Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України 1069
Як Ярмола! Караваєв жартівливо прокоментував свій гол у ворота Вірменії Як Ярмола! Караваєв жартівливо прокоментував свій гол у ворота Вірменії 554
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13058
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5350
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14516
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15701
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19412
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25452 1