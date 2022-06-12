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Каннаваро може очолити збірну Польщі

Вчора 22:25 151 0
48-річний фахівець веде переговори із польським футбольним союзом
Каннаваро може очолити збірну Польщі
#Фабіо Каннаваро

Джерело - Чемпіон.

Фабіо Каннаваро розглядає можливість очолити збірну Польщі з футболу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Переговори відновилися в останні години. Раніше Каннаваро відмовився очолити поляків, але тепер готовий переглянути своє рішення.

Нагадаємо, що нещодавно агентом Каннаваро став Піні Захаві, котрий шукає йому нову команду.

Зазначимо, останнім клубом Каннаваро був китайський Гуанчжоу Евергранде.

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