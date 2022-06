Каннаваро може очолити збірну Польщі

Фабіо Каннаваро розглядає можливість очолити збірну Польщі з футболу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Переговори відновилися в останні години. Раніше Каннаваро відмовився очолити поляків, але тепер готовий переглянути своє рішення.

Fabio #Cannavaro has officially chosen Pini #Zahavi as new his agent in the last months. The super agent is working to try to find a bench for Real Madrid and Juventus former player. Poland Football Association have re-opened talks in the last hours. #transfers 🇵🇱